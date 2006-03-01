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Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
18 лет назад
Все работы были выполнены быстро, качественно и креативно! Никаких замечаний - только благодарность! ;)
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком ,все оплачено как и договаривались.
$100
10 баллов
18 лет назад
Отличная работа! Всё сделано как заказывали, качественно и в срок.
$12
9 баллов
18 лет назад
Всё в лучшем виде. Были учтены все пожелания. Даже 2 поправки после выдачи задания. Очень приятно работать с профессионалом!
Веб-программирование
2 отзыва
от $500
от 20 дней
нет рейтинга