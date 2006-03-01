sergMX

Гость sergMX

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

flash-сайты

flash-заставки

flash-галереи

flash-элементы

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предоплата 30%

e-mail : [email protected]

ICQ: 259669393

Отзывы заказчиков
runtime
42 годаКазахстан
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$350
10 баллов
17 лет назад
Flash для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
feline
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Flash-меню
Все работы были выполнены быстро, качественно и креативно! Никаких замечаний - только благодарность! ;)
Приятно работать с таким заказчиком ,все оплачено как и договаривались.
Ответный отзыв
websee
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$100
10 баллов
18 лет назад
Flash-site
Отличная работа! Всё сделано как заказывали, качественно и в срок.
Alib
58 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$12
9 баллов
18 лет назад
Нарисовать баннер 468 х 60
Всё в лучшем виде. Были учтены все пожелания. Даже 2 поправки после выдачи задания. Очень приятно работать с профессионалом!
Веб-программирование
2 отзыва
от $500
от 20 дней
нет рейтинга