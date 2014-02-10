Менеджер Интернет-проектов
Концепция, бизнес-план, ТЗ, axure-прототип Интернет-проектов любой сложности.
Подбор исполнителей, переговоры, проджект-менеджмент, приемка.
Консультирование, организация SEO и контекстной рекламы.
Образование:
2) Государственный университет управления (Москва) - Менеджмент в сфере Интернет-технологий (http://www.rma.ru/internet/).
1) ТулГУ (Тула) - Прикладная математика и информатика.
Английский: high-intermediate
Окончил RMA (Менеджмент интернет-проектов) с отличием и стажировался в США в Кремниевой долине в 2011 году.
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Управление проектами
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