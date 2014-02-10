Менеджер Интернет-проектов

Концепция, бизнес-план, ТЗ, axure-прототип Интернет-проектов любой сложности.

Подбор исполнителей, переговоры, проджект-менеджмент, приемка.

Консультирование, организация SEO и контекстной рекламы.

Образование:

2) Государственный университет управления (Москва) - Менеджмент в сфере Интернет-технологий (http://www.rma.ru/internet/).

1) ТулГУ (Тула) - Прикладная математика и информатика.

Английский: high-intermediate

Окончил RMA (Менеджмент интернет-проектов) с отличием и стажировался в США в Кремниевой долине в 2011 году.