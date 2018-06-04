Профессиональная настройка реклама Яндекс, Google, Mytarget, Instagram, Facebook, Вконтакте

- Настраиваю и веду рекламу

- Помогу сэкономить на рекламе

- По запросу предоставлю действующие работающие проекты

- Оптимизация РК на постоянной основе: два раза в месяц предоставляю отчет с данными статистики и отчетность по проведенной работе - повышение конверсии, снижение цены за клик, увеличение показов и переходов на сайт

Пишите, готов к подробному обсуждению всех деталей для вашего бизнеса

Моя почта: [email protected]