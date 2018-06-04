Профессиональная настройка реклама Яндекс, Google, Mytarget, Instagram, Facebook, Вконтакте
- Настраиваю и веду рекламу
- Помогу сэкономить на рекламе
- По запросу предоставлю действующие работающие проекты
- Оптимизация РК на постоянной основе: два раза в месяц предоставляю отчет с данными статистики и отчетность по проведенной работе - повышение конверсии, снижение цены за клик, увеличение показов и переходов на сайт
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Моя почта: [email protected]
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