Графічний дизайн, ретуш.

Відновлення пошкоджених фото. Ретуш. Створення макетів (підготовка до друку) поліграфічної рекламної продукції. Графічний дизайн.

Відновлення старих та пошкоджених фото будь-якої складності;

Ретуш фотознімків з метою їх поліпшення та вирішення естетичних і художніх завдань, у т.ч. видалення зайвих предметів та дефектів, загальне поліпшення якості знімка;

Виготовлення макетів поліграфічної рекламної продукції, у т.ч. зовнішньої реклами (візитки, листівки, флаєри, буклети, банери, плакати, тощо). Здійснюю відповідно до всіх технічних вимог;

Банери для соц.мереж;

Розробка логотипів.

Ціни та терміни виконання замовлення індивідуальні, залежно від його складності та обсягу роботи. Завжди адекватні ціни.

При необхідності, замовнику надсилаю портфоліо.