Графічний дизайн, ретуш.
Відновлення пошкоджених фото. Ретуш. Створення макетів (підготовка до друку) поліграфічної рекламної продукції. Графічний дизайн.
Відновлення старих та пошкоджених фото будь-якої складності;
Ретуш фотознімків з метою їх поліпшення та вирішення естетичних і художніх завдань, у т.ч. видалення зайвих предметів та дефектів, загальне поліпшення якості знімка;
Виготовлення макетів поліграфічної рекламної продукції, у т.ч. зовнішньої реклами (візитки, листівки, флаєри, буклети, банери, плакати, тощо). Здійснюю відповідно до всіх технічних вимог;
Банери для соц.мереж;
Розробка логотипів.
Ціни та терміни виконання замовлення індивідуальні, залежно від його складності та обсягу роботи. Завжди адекватні ціни.
При необхідності, замовнику надсилаю портфоліо.
Портфолио
- Відновлення старих та пошкоджених фото.17 просмотров
- Ретушь1 просмотр
- Удаление или замена фона6 просмотров
- Лого1 просмотр
- 3D текст3 просмотра
- Билборды, баннеры, флаеры, листовки и т.д.7 просмотров
- Визитка13 просмотров
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
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