sergeu2841

В поисках заказчиков для длительного сотрудничества!

Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Более трех лет тружусь копирайтером. Образование: Енакиевский политехнический техникум, Донбасский государственный технический университет. Отношу себя к категории добросовестных, ответственных, старательных исполнителей. Заказы выполняю качественно и в срок. При выявлении каких-либо недоработок, оперативно их устраняю. Уникальность контента проверяю на Етекст, Текст.ру. Оплата от 60 рублей за 1000 символов без пробелов на Яндекс Деньги. Электронная почта: [email protected]

Ссылки на некоторые мои работы:

http://cottage-for-you.ru/index.php?route=product/category&path=59 - мною заполнен весь раздел "Аренда коттеджей на сутки и выходные в Москве и Подмосковье".

https://potolokjournal.ru/category/plitka - мною заполнен весь раздел "Плитка".

http://tutknow.ru/building/uteplenie/8317-uteplenie-kryshi-penosteklom.html

https://znatoktepla.ru/obogrevateli/infrakrasnye/kak-vybrat-infrakrasnyj-obogrevatel.html

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