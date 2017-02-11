sergeu2841

Сергей Любимов sergeu2841

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
В поисках заказчиков для длительного сотрудничества!

Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Более трех лет тружусь копирайтером. Образование: Енакиевский политехнический техникум, Донбасский государственный технический университет. Отношу себя к категории добросовестных, ответственных, старательных исполнителей. Заказы выполняю качественно и в срок. При выявлении каких-либо недоработок, оперативно их устраняю. Уникальность контента проверяю на Етекст, Текст.ру. Оплата от 60 рублей за 1000 символов без пробелов на Яндекс Деньги. Электронная почта: [email protected]

Ссылки на некоторые мои работы:

http://cottage-for-you.ru/index.php?route=product/category&path=59 - мною заполнен весь раздел "Аренда коттеджей на сутки и выходные в Москве и Подмосковье".

https://potolokjournal.ru/category/plitka - мною заполнен весь раздел "Плитка".

http://tutknow.ru/building/uteplenie/8317-uteplenie-kryshi-penosteklom.html

https://znatoktepla.ru/obogrevateli/infrakrasnye/kak-vybrat-infrakrasnyj-obogrevatel.html

https://znatoktepla.ru/obogrevateli/opasny-li-infrakrasnye-obogrevateli.html

http://domizbrevna.com/krovlya-derevyannogo-doma/

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http://delavia-shop.ru/lenti?page=14

http://delavia-shop.ru/tkani-materiali

Отзывы заказчиков

Dmitrov
56 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Текст для главной страницы по циклевке паркета
Обращался к Сергею,необходимо было написать большой текст для главной страницы сайта.Понравилась выполненная задача.Буду непременно еще обращаться к нему.Рекомендую!
Отличный заказчик!!! Быстрая проверка, своевременная оплата. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
masha33zz
Оксана 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Копирайтер срочно
Сергей с задачей справился отлично, и по срокам и по качеству. Текст технический, написан грамотно, будем работать дальше. Рекомендую как хорошего копирайтера.
Оксана, замечательный заказчик!!! Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую!!!
Ответный отзыв