Требуется несколько копирайтеров, имеющих опыт работы с ключами. Нужны информативные тексты на военную тематику. Оплата 30–35р за 1000 знаков без пробелов. Требования: -наличие ICQ -возможность быть онлайн в течение дня -пунктуальность -настрой на долгосрочное сотрудничество -стабильный интернет Работы очень много, ...