Ищу команду копирайтеров для постоянного сотрудничества. Оплата 30-35 р за 1000 знаков. Работы очень много, поэтому предпочтение отдаётся тем, кто способен выполнять большие объёмы.
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт9 лет назад
Срочно требуется команда копирайтеров. Объёмы большие, оплата 35р за 1000 знаков без пробелов. Сотрудничество на постоянной основе, работы всегда много. Одиночек просьба не беспокоить, интересует именно команда. Перед подачей заявки обязательно ознакомьтесь с примером тз ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется несколько копирайтеров, имеющих опыт работы с ключами. Нужны информативные тексты на военную тематику. Оплата 30–35р за 1000 знаков без пробелов. Требования: -наличие ICQ -возможность быть онлайн в течение дня -пунктуальность -настрой на долгосрочное сотрудничество -стабильный интернет Работы очень много, ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад