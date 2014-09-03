sergey28

Круглов sergey28

 
37 летТуркменистан/Мары
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется команда копирайтеров

    Ищу команду копирайтеров для постоянного сотрудничества. Оплата 30-35 р за 1000 знаков. Работы очень много, поэтому предпочтение отдаётся тем, кто способен выполнять большие объёмы.

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты для сайта

    Срочно требуется команда копирайтеров. Объёмы большие, оплата 35р за 1000 знаков без пробелов. Сотрудничество на постоянной основе, работы всегда много. Одиночек просьба не беспокоить, интересует именно команда. Перед подачей заявки обязательно ознакомьтесь с примером тз ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуются копирайтеры

    $1000

    Требуется несколько копирайтеров, имеющих опыт работы с ключами. Нужны информативные тексты на военную тематику. Оплата 30–35р за 1000 знаков без пробелов. Требования: -наличие ICQ -возможность быть онлайн в течение дня -пунктуальность -настрой на долгосрочное сотрудничество -стабильный интернет Работы очень много, ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад