sergey2841

Предпочитаю длительное сотрудничество

Работаю копирайтером около 6 лет. Добросовестно отношусь к своим обязанностям. Предпочитаю длительное сотрудничество с заказчиками. Имеется опыт написания статей на следующие темы:

- Описание товаров и услуг, обзоры;

- Сео-тексты;

- Строительство и ремонт;

- Медицина и фармакология;

- Технические тексты;

- Косметика;

- Мода и стиль;

- Дизайн;

- Новостные статьи и многое другое.

Среди моих основных заказчиков:

Дорожно-строительная компания "СтройСпецТех" https://roads-pro.ru/o-kompanii/o-nas/

Клининговая компания "Power Clean" https://power-clean.ru/