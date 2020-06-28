sergey2841

Предпочитаю длительное сотрудничество
Работаю копирайтером около 6 лет. Добросовестно отношусь к своим обязанностям. Предпочитаю длительное сотрудничество с заказчиками. Имеется опыт написания статей на следующие темы:
- Описание товаров и услуг, обзоры;
- Сео-тексты;
- Строительство и ремонт;
- Медицина и фармакология;
- Технические тексты;
- Косметика;
- Мода и стиль;
- Дизайн;
- Новостные статьи и многое другое.
Среди моих основных заказчиков:
Дорожно-строительная компания "СтройСпецТех" https://roads-pro.ru/o-kompanii/o-nas/
Клининговая компания "Power Clean" https://power-clean.ru/