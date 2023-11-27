Frontend Developer

Здравствуйте, уважаемые заказчики. Я являюсь Frontend разработчиком. Я имею некоторый опыт в разработке на фрэймворке React. Также я умею работать с: SCSS, CSS, JS, HTML5, WebPack, React-router-Dom, styled-components и т.д.

Почему стоит выбрать меня? - я могу быстро и качественно выполнить ваш заказ в кратчайший срок. Так как на данном сайте у меня пока нет клиентской базы, я готов выполнять заказы за ваши отзывы и/или небольшую плату.

Спасибо за внимание!