sergeyTim06

Создание ботов в телеграм и написание парсеров
Привет. Меня зовут Сергей и я специализируюсь на написании ботов для телеграм и парсеров.
Основной язык программирования Python
Опыт работы с августа 2020 года. Сейчас учусь в ДГТУ (входит в топ 60 вузов мира) на факультете Информатика и вычислительная техника.
Что я могу вам предложить:
1) Ответственность - ваш заказ будет выполнен в сроки
2) Качественная работа - несмотря на мой юный возраст, я же работаю в
команде программистов, где мы пишем множество разных проектов
3) Небольшая цена - я работаю не так долго на рынке и поэтому готов предложить свои услуги по довольно выгодным ценам.
Телеграм: @serenaflowrichard
Всегда рад взять ваш заказ!
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