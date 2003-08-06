sergeyTim06

Создание ботов в телеграм и написание парсеров

Привет. Меня зовут Сергей и я специализируюсь на написании ботов для телеграм и парсеров.

Основной язык программирования Python

Опыт работы с августа 2020 года. Сейчас учусь в ДГТУ (входит в топ 60 вузов мира) на факультете Информатика и вычислительная техника.

Что я могу вам предложить:

1) Ответственность - ваш заказ будет выполнен в сроки

2) Качественная работа - несмотря на мой юный возраст, я же работаю в

команде программистов, где мы пишем множество разных проектов

3) Небольшая цена - я работаю не так долго на рынке и поэтому готов предложить свои услуги по довольно выгодным ценам.

Телеграм: @serenaflowrichard

Всегда рад взять ваш заказ!