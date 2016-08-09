sergeyivanov1234

Сергей sergeyivanov1234

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Биокамин

    $1

    1000 знаков - 30 рублей 1. Пишем дискрипшены, включающие Н1 2. Статьи по 2000зн 3. Не должно быть переспама никакого слова. 4. Пишем по-русски, можно добавлять предлоги, менять окончания. 5. ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн загородных домов в стилеарт-деко

    $1

    объем 3000 - 3400 знаков  1000 знаков - 35 руб Написатьновый текст для раздела сайта http://www.artumstudio.ru/blog Тема статьи: Дизайн загородных домов в стилеарт-деко Параметры текста: Текст: информационный Цель:дать ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Саженцы

    $1

    объем - 2000 знаков  сдать завтра в 19:00 1000 знаков - 35 руб 1. Пишем дискрипшен до 150 зн (вкл в общий объем), начинающийся с 1 ключа 2. Используем к семантике ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Автомобили

    Необходимо написать текст для страницы www.avmex-motors.ru/kabin...  объем – 1500 знаков   Ключи   кабины вольво  купить кабину вольво  кабины вольво бу  кабины для грузовых вольво  кабины для грузовиков вольво  кабины ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Угги

    ПЛАЧУ ЗА СТАТЬЮ 40 рублей Написать статью на 2000 знаков  тема: угги австралия ключи: угги австралия угги австралия интернет магазин угги австралия купить угги австралия магазин угги ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мебель

    ПЛАЧУ ЗА СТАТЬЮ 40 рублей 1. Пишем дискрипшены, включающие Н1 2. Данная статья - для Блога. Со статьи надо сослаться на 2 страницы основных услуг (ссылка должна быть с ключевого тематического слова - ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Galiego
51 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
8 лет назад
Автомобили
Рекомендую. Адекватные требования и никаких задержек с оплатой.
Чувствуется, что новичок, но исправляется быстро. Было очень много замечаний к тексту, долго исправлял, но все-таки исправил, поэтому отзыв положительный, а не отрицательный.
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