sergeykh1989

Сергей sergeykh1989

 
34 годаУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
HTML-верстка

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • XHTML 1.1, CSS 2.1
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Верстки email-писем.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer 8.0+, Safari 5.0+, Opera 12+).
  • Twitter Bootstrap 3.
  • Верстка мобильной версии сайта.
  • Parallax scrolling.
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Использование спрайтов.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.

Способы оплаты: 

WebMoney, Яндекс Деньги, Карта (Приватбанк).

Контактные данные для связи:Email: [email protected] 

HTMLCSSBootstrapjQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
Pixel_Company
Обухов 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Простая адаптивная верстка
Работа выполнена на хорошем уровне и в срок
Отличный клиент, надеюсь на сотрудничество в будущем.
Ответный отзыв
andrek-kravets
Андрей 
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Лендинговая страница
Сергей все выполнил качественно и в срок. Сделал необходимые правки без проблем. Всем советую. В дальнейшем буду обращаться еще.
Хороший заказчик, грамотно поставлена задача, оплата в срок.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#961