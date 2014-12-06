HTML-верстка
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- XHTML 1.1, CSS 2.1
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Верстки email-писем.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer 8.0+, Safari 5.0+, Opera 12+).
- Twitter Bootstrap 3.
- Верстка мобильной версии сайта.
- Parallax scrolling.
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Использование спрайтов.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
Способы оплаты:
WebMoney, Яндекс Деньги, Карта (Приватбанк).
Контактные данные для связи:Email: [email protected]
Портфолио
- Landing page(лендинг пейдж,респонсив)202 просмотра
- Верстка сайта160 просмотров
- Лендинговая страница. Parallax176 просмотров
- Адаптивная верстка. Landing, parallax181 просмотр
- Адаптивная верстка131 просмотр
- Лендинговая страница144 просмотра
- Лендинг. Адаптив. Parallax150 просмотров
- Лединг Фикс. ширина.157 просмотров
- Landing page(лендинговая страница)514 просмотров
- Сайта-портфолио фотографа(с эффектами на jQuery)340 просмотров
- Вёрстка сайта (фикс. ширина).161 просмотр
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена на хорошем уровне и в срок
Ответный отзыв
Отличный клиент, надеюсь на сотрудничество в будущем.
$50
10 баллов
9 лет назад
Сергей все выполнил качественно и в срок. Сделал необходимые правки без проблем. Всем советую. В дальнейшем буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, грамотно поставлена задача, оплата в срок.
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#961