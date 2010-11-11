sergeymiro

Сергей sergeymiro

 
47 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта инвестиционного фонда

    $1500

    Требуется опытный программист/веб - дизайнер для создания сайта и скриптов для крупного инвестиционного интернет - проекта. потребуется написание уникальных скриптов и создание уникального дизайна. Приветствуются люди, которые уже занимались подобными проектами и имеют сделанные работы у ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад