Требуется программист для удаленной, регулярной работы по различным проектам построенным на достаточно простой, самописной CMS. Так же написание новой CMS. Интересует именно длительное сотрудничество. Задачи бывают как мелкие так и достаточно сложные. Желательно иметь высокий онлайн в скайпе.
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется программист для удаленной, регулярной работы по различным проектам построенным на достаточно простой, самописной CMS . Интересует именно длительное сотрудничество. Задачи бывают как мелкие так и достаточно сложные. Желательно иметь высокий онлайн в скайпе.Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется к имеющемуся интернет магазину, с собственным движком (весьма простым) подключить систему оплаты от payeer.com или аналогичную. В последствии, при успешной работе, возможно дальнейшее сотрудничество по различным проектам.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется придумать сценарий и реализовать интересное, оригинальное и смешное, можно мультипликационное, приглашение на свадьбу. Короткое, секунд на 30-60Анимация4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется разработка дизайна сайта ресторана средиземноморской кухни. Желательно использование 3D графики, флешь элементов, креативный подход, но без фанатизма. Не использовать шаблоны. Навигация текстовая, продуманная и интуитивно понятная. Хорошо если будет выполнена простая верстка. Оплачивается только вариант доработанный по замечаниям ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется разработка дизайна сайта клининговой компании. Желательно использование 3D графики, флеш элементов, желателен креатив но без фанатизма. Не использовать шаблоны. Навигация текстовая, продуманная и интуитивно понятная. Хорошо если будет выполнена простая верстка. Оплачивается только вариант доработанный по замечаниям ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется на удаленную работу программист. Хорошее знание PHP, быстрая скорость написания и ответственность. Оплата возможна как сдельная так и оклад. Обсуждается индивидуально.Веб-программирование18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется сделать простой ролик. Картинка подложка на которой несколько кнопок разворачивающихся при наведении и переход при клике. Желательно использовать SwishАнимация9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется на постоянную работу специалист по раскрутке сайтов из Санкт-Петербурга. Обязательно наличие опыта и реальных успехов по поднятию запросов любой степени сложности в результатах поиска. Соответственно обязанности: оптимизация сайтов, поднятие тИЦ и PR, и первые позиции в ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт17 лет назад