Требуется программист для удаленной, регулярной работы по различным проектам построенным на достаточно простой, самописной CMS. Так же написание новой CMS. Интересует именно длительное сотрудничество. Задачи бывают как мелкие так и достаточно сложные. Желательно иметь высокий онлайн в скайпе.