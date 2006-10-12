sergeywa

Сергей sergeywa

 
52 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Модернизация самописной CMS

    Требуется программист для удаленной, регулярной работы по различным проектам построенным на достаточно простой, самописной CMS. Так же написание новой CMS. Интересует именно длительное сотрудничество. Задачи бывают как мелкие так и достаточно сложные. Желательно иметь высокий онлайн в скайпе.

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист на периодическую, удаленную работу

    Требуется программист для удаленной, регулярной работы по различным проектам построенным на достаточно простой, самописной CMS . Интересует именно длительное сотрудничество. Задачи бывают как мелкие так и достаточно сложные. Желательно иметь высокий онлайн в скайпе.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Система оплаты к интернет магазину

    $100

    Требуется к имеющемуся интернет магазину, с собственным движком (весьма простым) подключить систему оплаты от payeer.com или аналогичную. В последствии, при успешной работе, возможно дальнейшее сотрудничество по различным проектам.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Свадебное приглашение

    Требуется придумать сценарий и реализовать интересное, оригинальное и смешное, можно мультипликационное, приглашение на свадьбу. Короткое, секунд на 30-60

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайна сайта ресторана

    $250

    Требуется разработка дизайна сайта ресторана средиземноморской кухни. Желательно использование 3D графики, флешь элементов, креативный подход, но без фанатизма. Не использовать шаблоны. Навигация текстовая, продуманная и интуитивно понятная. Хорошо если будет выполнена простая верстка. Оплачивается только вариант доработанный по замечаниям ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна

    $500

    Требуется разработка дизайна сайта клининговой компании. Желательно использование 3D графики, флеш элементов, желателен креатив но без фанатизма. Не использовать шаблоны. Навигация текстовая, продуманная и интуитивно понятная. Хорошо если будет выполнена простая верстка. Оплачивается только вариант доработанный по замечаниям ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист

    Требуется на удаленную работу программист. Хорошее знание PHP, быстрая скорость написания и ответственность. Оплата возможна как сдельная так и оклад. Обсуждается индивидуально.

    PHP
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ролик в Swish

    $50

    Требуется сделать простой ролик. Картинка подложка на которой несколько кнопок разворачивающихся при наведении и переход при клике. Желательно использовать Swish

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO специалист

    $1000

    Требуется на постоянную работу специалист по раскрутке сайтов из Санкт-Петербурга. Обязательно наличие опыта и реальных успехов по поднятию запросов любой степени сложности в результатах поиска. Соответственно обязанности: оптимизация сайтов, поднятие тИЦ и PR, и первые позиции в ...

    PHP
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Дизайна сайта ресторана
+
Суть задачи и пожеланий заказчика уловил сразу, дизайн был изготовлен быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв