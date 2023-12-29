Инженер-конструктор-моделлер, 2D/3D CAD, Fusion 360, AutoCAD, Blender

Инженер-конструктор и специалист по САПР, опыт работы в области 3D-моделирования, 2D-черчения, проектирования и анализа конструкций и общих инженерных компонентов. Область деятельности - твердотельное (включая параметрическое) моделирование: конструкций в 3D (лестницы, ограды, ворота, фермы-перекрытия, малые архитектурные формы и пр.); деталей в 3D; сборок в 3D; - при необходимости с визуализацией; создание чертежей; подготовка разверток изделий из листового материала (металл, фанера, пластик) на лазерный/плазменный рез (DXF, SVG); подготовка моделей на 3D-печать/ обработку на ЧПУ (STL, STEP/STP, IGES/IGS, F3D); конвертирование файлов из / в форматы: DWG, STEP/STP, IGES/IGS, F3D; анализ и оптимизация форм (Shape Optimization). Среда моделирования: AutoCAD, Fusion 360, Blender. Оцифровка растровых изображений в векторный формат SVG, DXF. При разработке уделяется особое внимание деталям продукта.