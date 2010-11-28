sergiystorm

Сергий Залинськый sergiystorm

 
43 годаУкраина/Тернополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
iflash
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Перенос информации со стороннего сайта в Джумлу
Профи своего дела видно сразу - быстро, качественно без подсказок и замешательств. Рекомендую.
Конкретная постановка задания, мгновенная оплата - рекомендую Павла как корректного заказчика, знающего, что хочет видеть в конечном итоге. Буду рад продолжению сотрудничества.
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inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Слайд-презентация продающегося здания
Работа выполенна профессионально, быстро, качественно. Предложенные корректировки учтены и внесены в течение нескольких минут. Рекомендую для сотрудничества как надежного исполнителя.
Четко и конкретно поставленное задание, корректно сформулированы нюансы работы. Отличный заказчик, спасибо.
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