sergiystorm

Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Профи своего дела видно сразу - быстро, качественно без подсказок и замешательств. Рекомендую.
Ответный отзыв
Конкретная постановка задания, мгновенная оплата - рекомендую Павла как корректного заказчика, знающего, что хочет видеть в конечном итоге. Буду рад продолжению сотрудничества.
$5
10 баллов
13 лет назад
Работа выполенна профессионально, быстро, качественно. Предложенные корректировки учтены и внесены в течение нескольких минут. Рекомендую для сотрудничества как надежного исполнителя.
Ответный отзыв
Четко и конкретно поставленное задание, корректно сформулированы нюансы работы. Отличный заказчик, спасибо.