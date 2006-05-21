sergpromoter

Скрипт консультирования. Структура скрипта похожа на обычную гостевую книгу. Сам скрипт должен по структуре точно повторять этот: http://www.e1.ru/business/conference/unicom/ ,поэтому не будем останавливаться на структуре том, как должна быть организована выдача информации – должно быть ...