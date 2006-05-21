sergpromoter

Студии - разработчику требуется программист для удаленной работы по разработке и настройке проектов Студии. Если найдем общий язык по срокам и стоимости - гарантироуется постоянный поток заказов со стороны Студии. Оплата полностью сдельная. О стоимости ...
- $100Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
Скрипт консультирования. Структура скрипта похожа на обычную гостевую книгу. Сам скрипт должен по структуре точно повторять этот: http://www.e1.ru/business/conference/unicom/ ,поэтому не будем останавливаться на структуре том, как должна быть организована выдача информации – должно быть ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт17 лет назад
Задачи: Основная задача: разработка динамического модуля доски объявлений. - отработка общей структуры доски по примеру – п.1 - настройка добавления значений доски – п.2 - управление городами доски – п.3 - отработка поиска, фильтров \ сортировки информации – п.4 - текущая навигация – «хлебные крошки» ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт18 лет назад
Хочу заказать разработку электронного каталога сайтов, чтобы никаких линкопомоек больше не использовать. Долго искал нормальный пример - нашел. Интересует насколько это сложная задача, есть у такой идеи слабые места и сколько будет стоить разработка точно ...Веб-программирование26 заявокЗакрыт18 лет назад