Образование высшее - КГАУ (Кубанский Государственный Аграрный Университет).
Занимаюсь работой на компьютере около шести лет.
Программирование: PHP+MySQL/PostgeSQL, JavaScript, AJAX, Smarty.
Программирование настройка и установка CMS - Joomla, MODx, Drupal.
Последнее время больше внимания уделяю CMS MODx. На мой взгляд - это самая удобная система для разработки не очень крупных коммерческих проектов.
Легко обучаем при необходимости быстро осваиваю новые технологии и методики.
Работа с изображениями, обработка, корректировка (Photoshop) - окло четырёх лет.
Здесь в профиле имеются ссылки на сертификаты, подтверждающие мои слова. Живу в сельской местности, цены у нас тут не такие страшные, как в городах ))), поэтому беру за свою работу не дорого.
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