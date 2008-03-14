Образование высшее - КГАУ (Кубанский Государственный Аграрный Университет).

Занимаюсь работой на компьютере около шести лет.

Программирование: PHP+MySQL/PostgeSQL, JavaScript, AJAX, Smarty.

Программирование настройка и установка CMS - Joomla, MODx, Drupal.

Последнее время больше внимания уделяю CMS MODx. На мой взгляд - это самая удобная система для разработки не очень крупных коммерческих проектов.

Легко обучаем при необходимости быстро осваиваю новые технологии и методики.

Работа с изображениями, обработка, корректировка (Photoshop) - окло четырёх лет.

Здесь в профиле имеются ссылки на сертификаты, подтверждающие мои слова. Живу в сельской местности, цены у нас тут не такие страшные, как в городах ))), поэтому беру за свою работу не дорого.

Обращайтесь, договоримся!