sergturist

Сергей Подгузов sergturist

 
41 годРоссия/Краснодар
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Образование высшее - КГАУ (Кубанский Государственный Аграрный Университет).

Занимаюсь работой на компьютере около шести лет.

Программирование: PHP+MySQL/PostgeSQL, JavaScript, AJAX, Smarty.

Программирование настройка и установка CMS - Joomla, MODx, Drupal.

Последнее время больше внимания уделяю CMS MODx. На мой взгляд - это самая удобная система для разработки не очень крупных коммерческих проектов.

Легко обучаем при необходимости быстро осваиваю новые технологии и методики.

Работа с изображениями, обработка, корректировка (Photoshop) - окло четырёх лет.

Здесь в профиле имеются ссылки на сертификаты, подтверждающие мои слова. Живу в сельской местности, цены у нас тут не такие страшные, как в городах ))), поэтому беру за свою работу не дорого.

Обращайтесь, договоримся!

PHPJavascriptMySQLJoomlaMODXDrupalAjax
Отзывы заказчиков
Alwake
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
$10
10 баллов
16 лет назад
Исправить скрипт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Rembo
Украина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
16 лет назад
Поменять кодировку на сайте
Молодец.. Сделал быстро. Предложил самый лучший вариант решения задачи. Я доволен!
Всё нормально
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