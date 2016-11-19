serhiy_romanov

Программист
Что умею:
- Разработка веб-приложений (сайты, порталы, сервисы, CMS, прочее)
- Разработка API для мобильных приложений
- Разработка разных сервисов, скриптов и прочее
- Languages: Python3, Go, JavaScript
- Frameworks: Django, Django REST, fasthttp, gorilla/websocket, VueJS
- DBs: MySQL, PostgreSQL, Redis
- Other: Django Channels (Websockets), Celery, RabbitMQ, Google APIs (Firebase, Maps, etc.)
- Administration: Debian, Ubuntu
Отзывы заказчиков
$450
10 баллов
8 лет назад
PHP
Отличная работа. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!