serhiy_romanov

Сергей Романов serhiy_romanov

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Программист

Что умею:

  • Разработка веб-приложений (сайты, порталы, сервисы, CMS, прочее)
  • Разработка API для мобильных приложений
  • Разработка разных сервисов, скриптов и прочее
С чем работаю:

  • Languages: Python3, Go, JavaScript
  • Frameworks: Django, Django REST, fasthttp, gorilla/websocket, VueJS
  • DBs: MySQL, PostgreSQL, Redis
  • Other: Django Channels (Websockets), Celery, RabbitMQ, Google APIs (Firebase, Maps, etc.)
  • Administration: Debian, Ubuntu

Отзывы заказчиков

Copy-Seo
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$450
10 баллов
8 лет назад
Создание модуля "Текстовые анализатор"
PHP
Отличная работа. Будем продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв