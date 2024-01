Фрілансер зі знаннями англійської, української та російської мов, відповідно пишу та перекладаю тексти на цих же мовах.

Фрилансер со знаниями английского, украинского и русского языков, соответственно пишу и перевожу тексты на этих же языках.

I am a freelancer with knowledge of English, Ukrainian and Russian languages, so if you need any text or translation in these languages, feel free to contact me.