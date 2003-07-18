Фрілансер зі знаннями англійської, української та російської мов, відповідно пишу та перекладаю тексти на цих же мовах.
Фрилансер со знаниями английского, украинского и русского языков, соответственно пишу и перевожу тексты на этих же языках.
I am a freelancer with knowledge of English, Ukrainian and Russian languages, so if you need any text or translation in these languages, feel free to contact me.
Портфолио
- Есе українською мовою.45 просмотров
- З української на англійську.63 просмотра
- С английского на русский.47 просмотров
- Переклад з англійської на українську.47 просмотров
- Переклад з англійської на українську.38 просмотров
- Звіт. Отчет. Report.(2)39 просмотров
- Звіт. Отчет. Report29 просмотров
- Історія з життя. История из жизни. Life story.29 просмотров
- Пропозиція. Предложение. Proposal(2)29 просмотров
- Пропозиція. Предложение. Proposal23 просмотра
- Реклама. Advertisement.24 просмотра
- Лист. Письмо. Letter.21 просмотр