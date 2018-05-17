UI/UX Designer / Дизайн сайтов / Адаптивный дизайн / Дизайн приложений / Usability-аудит

Приветствую тебя, работодатель!

Спасибо что уделил внимание моему резюме.

Если что: Skype: live:serj.novikov | E-mail: [email protected] | Telegram: @serj_novikov

Коротко по делу:

Специалист в UI (User Interface);

Обладаю экспертизой в UX (User eXperience);

Практические навыки в digital-маркетинге и классическом маркетинге;

8 лет опыта работы в веб-дизайне и digital-маркетинге;

4 года управлял отделом "Web Production" в digital-агентстве;

Опыт работы в командах с Scrum мастером, разработчиками (Front-End & Back-End) и техническими специалистами, QА, веб-аналитиками;

Работаю над всеми этапами продукта: от бизнес-анализа до финального запуска проекта;

Разбираюсь в User Stories и построении User Flow;

Наибольший опыт: интернет-магазины, корпоративные сайты, landing page, промо-сайты, аудит юзабилити и конверсии + мобильная адаптация сайтов, проектирование мобильных сайтов, приложений;

Инструменты: Sketch, Figma, Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator СС, InVision, Principle, Flinto, Zeplin.

Средства для коммуникации и управления проектами: Slack, Trello, Asana, Basecamp, Битрикс 24;

Машина: Apple MacBook Pro 15";

Характер — нордический, выдержанный.

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О процессах:

Работа выполняется через безопасную сделку, либо по предоплате 50%;

Большие проекты делаю поэтапно. Предоплата не возвращается;

Ваш проект должен иметь четкое ТЗ или составленный со мной бриф;

Все изменения и дополнения за пределами Т3 обсуждаются отдельно.

Способы оплаты:

Яндекс. Деньги (идентифицированный счет);

Qiwi кошелек

WebMoney (WMZ, WMR, WMU);

VISA или MasterCard.

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У вас есть проект? Давайте обсудим и сделаем!

На связи: с 9.00 до 18.00, с Пн-Пт.

E-mail: [email protected]

Skype: live:serj.novikov

Telegram: @serj_novikov