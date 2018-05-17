serj_novikov

Сергей Новиков serj_novikov

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UI/UX Designer / Дизайн сайтов / Адаптивный дизайн / Дизайн приложений / Usability-аудит

Приветствую тебя, работодатель!

Спасибо что уделил внимание моему резюме.

Если что:  Skype: live:serj.novikov  |  E-mail: [email protected]  |  Telegram: @serj_novikov

Коротко по делу:

  • Специалист в UI (User Interface);
  • Обладаю экспертизой в UX (User eXperience);
  • Практические навыки в digital-маркетинге и классическом маркетинге;
  • 8 лет опыта работы в веб-дизайне и digital-маркетинге;
  • 4 года управлял отделом "Web Production" в digital-агентстве;
  • Опыт работы в командах с Scrum мастером, разработчиками (Front-End & Back-End) и техническими специалистами, QА, веб-аналитиками;
  • Работаю над всеми этапами продукта: от бизнес-анализа до финального запуска проекта;
  • Разбираюсь в User Stories и построении User Flow;
  • Наибольший опыт: интернет-магазины, корпоративные сайты, landing page, промо-сайты, аудит юзабилити и конверсии + мобильная адаптация сайтов, проектирование мобильных сайтов, приложений;
  • Инструменты: Sketch, Figma, Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator СС, InVision, Principle, Flinto, Zeplin.
  • Средства для коммуникации и управления проектами: Slack, Trello, Asana, Basecamp, Битрикс 24;
  • Машина: Apple MacBook Pro 15";
  • Характер — нордический, выдержанный.
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О процессах:

  • Работа выполняется через безопасную сделку, либо по предоплате 50%;
  • Большие проекты делаю поэтапно. Предоплата не возвращается;
  • Ваш проект должен иметь четкое ТЗ или составленный со мной бриф;
  • Все изменения и дополнения за пределами Т3 обсуждаются отдельно.

Способы оплаты:

  • Яндекс. Деньги (идентифицированный счет);
  • Qiwi кошелек
  • WebMoney (WMZ, WMR, WMU);
  • VISA или MasterCard.
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У вас есть проект? Давайте обсудим и сделаем!

На связи: с 9.00 до 18.00, с Пн-Пт.

E-mail: [email protected]

Skype: live:serj.novikov

Telegram: @serj_novikov

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Отзывы заказчиков

Good-luck
Артем 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Анализ дизайна двух полос лендинга
Сергей отличный UI/UX дизайнер, разложил все по полочкам, внедряю его советы. Рекомендую!
Отличный заказчик. Всё по делу, оплата мгновенная. Артем, спасибо!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$25/час
от $300от 5 дней
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