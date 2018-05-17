UI/UX Designer / Дизайн сайтов / Адаптивный дизайн / Дизайн приложений / Usability-аудит
Приветствую тебя, работодатель!
Спасибо что уделил внимание моему резюме.
Если что: Skype: live:serj.novikov | E-mail: [email protected] | Telegram: @serj_novikov
Коротко по делу:
- Специалист в UI (User Interface);
- Обладаю экспертизой в UX (User eXperience);
- Практические навыки в digital-маркетинге и классическом маркетинге;
- 8 лет опыта работы в веб-дизайне и digital-маркетинге;
- 4 года управлял отделом "Web Production" в digital-агентстве;
- Опыт работы в командах с Scrum мастером, разработчиками (Front-End & Back-End) и техническими специалистами, QА, веб-аналитиками;
- Работаю над всеми этапами продукта: от бизнес-анализа до финального запуска проекта;
- Разбираюсь в User Stories и построении User Flow;
- Наибольший опыт: интернет-магазины, корпоративные сайты, landing page, промо-сайты, аудит юзабилити и конверсии + мобильная адаптация сайтов, проектирование мобильных сайтов, приложений;
- Инструменты: Sketch, Figma, Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator СС, InVision, Principle, Flinto, Zeplin.
- Средства для коммуникации и управления проектами: Slack, Trello, Asana, Basecamp, Битрикс 24;
- Машина: Apple MacBook Pro 15";
- Характер — нордический, выдержанный.
О процессах:
- Работа выполняется через безопасную сделку, либо по предоплате 50%;
- Большие проекты делаю поэтапно. Предоплата не возвращается;
- Ваш проект должен иметь четкое ТЗ или составленный со мной бриф;
- Все изменения и дополнения за пределами Т3 обсуждаются отдельно.
Способы оплаты:
- Яндекс. Деньги (идентифицированный счет);
- Qiwi кошелек
- WebMoney (WMZ, WMR, WMU);
- VISA или MasterCard.
У вас есть проект? Давайте обсудим и сделаем!
На связи: с 9.00 до 18.00, с Пн-Пт.
E-mail: [email protected]
Skype: live:serj.novikov
Telegram: @serj_novikov
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Сергей отличный UI/UX дизайнер, разложил все по полочкам, внедряю его советы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всё по делу, оплата мгновенная. Артем, спасибо!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$25/час
от $300от 5 дней
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