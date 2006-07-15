Необходимо написать скрипт который бы состоял из админки и пользовательской части. В админке необходимо будет управлять следующей иерархией: Компания-Модель-[Категории-Значения] Где число категорий не фиксированно и они добавляются на эту связку как записи в базе данных. Значения или берутся ...