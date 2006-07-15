Необходимо изменить главную страницу сайта http://prostohost.ru Большую часть текста с главной надо вынести на страницу "о нас", создав ее. На главную надо перенести тарифные планы с указанием цен и характеристик, переделав так чтоб было все подробно, красиво ...
- $50Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо написать скрипт который бы состоял из админки и пользовательской части. В админке необходимо будет управлять следующей иерархией: Компания-Модель-[Категории-Значения] Где число категорий не фиксированно и они добавляются на эту связку как записи в базе данных. Значения или берутся ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Сайт компании Servaki.com - аренда выделенных серверов с администрированием. План работы Максимальный срок работы — 30 дней. 1. Макетирование — 15 дней. 2. Разработка прототипов сайта (вёрстка) — 10 дней 3. ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Проект - индекс популярных форумов Бриф Задача - мониторить динамику форумов и их посетителей. В форумах мониторить: Прирост тем и сообщений, прирост пользователей, сколько пользователей на сайте - вобще всю ту статистику которые выдают форумы. Чем больше вы предложите ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад