servaki

Гость servaki

 
77 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Реструктуризация сайта

    $50

    Необходимо изменить главную страницу сайта http://prostohost.ru Большую часть текста с главной надо вынести на страницу "о нас", создав ее. На главную надо перенести тарифные планы с указанием цен и характеристик, переделав так чтоб было все подробно, красиво ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Калькулятор заказов

    $100

    Необходимо написать скрипт который бы состоял из админки и пользовательской части. В админке необходимо будет управлять следующей иерархией: Компания-Модель-[Категории-Значения] Где число категорий не фиксированно и они добавляются на эту связку как записи в базе данных. Значения или берутся ...

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание дизайна и верстка под Drupal

    $500

    Сайт компании Servaki.com - аренда выделенных серверов с администрированием. План работы Максимальный срок работы — 30 дней. 1. Макетирование — 15 дней. 2. Разработка прототипов сайта (вёрстка) — 10 дней 3. ...

    PHPDrupal
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Индекс популярных форумов

    $500

    Проект - индекс популярных форумов Бриф Задача - мониторить динамику форумов и их посетителей. В форумах мониторить: Прирост тем и сообщений, прирост пользователей, сколько пользователей на сайте - вобще всю ту статистику которые выдают форумы. Чем больше вы предложите ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад