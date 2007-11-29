Интеграция 1С-Битрикс
Сертификаты битрикс http://www.1c-bitrix.ru/learning/certification/?ID=23442576-9060
НЕ работаю без предоплаты (или иной гарантии)
Icq: 288910497
Телефон: +380631326081
Skype: vserver1
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
16 лет назад
Отличный, знающий специалист. Все сделано в полном объеме и в срок, все правки учтены. Ставлю высшую оценку, рекомендую.
$150
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
3 отзыва
от $13
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $15
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
нет рейтинга