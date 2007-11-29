server2000

Вадим Капиносов server2000

 
37 летУкраина/Краматорск
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Интеграция 1С-Битрикс

Сертификаты битрикс http://www.1c-bitrix.ru/learning/certification/?ID=23442576-9060

НЕ работаю без предоплаты (или иной гарантии)

Icq: 288910497

Телефон: +380631326081

Skype: vserver1

Отзывы заказчиков
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Блок Объявления (Барахолка)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Usa-Today
Виктор 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Установка и настройка Битрикс
Отличный, знающий специалист. Все сделано в полном объеме и в срок, все правки учтены. Ставлю высшую оценку, рекомендую.
masterkz
Дмитрий 
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Проект для специалиста по Bitrix
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
3 отзыва
от $13
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $15
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
нет рейтинга