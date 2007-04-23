servicep

Гость servicep

 
49 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Установить и сверстать под друпал готовый дизайн

    $100

    Требуется программист, работающий на движке DRUPAL, другие движки не интересуют. Требуется установить и сверстать под друпал готовый дизайн и наполнить необходимой функциональностью. Срок на выполнение работы 1 неделя. Сразу указывайте ссылки на выполненные проекты на ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстальщик

    $50

    Требуется для постоянно удаленной работы html верстальщик, форма верстки - ТОЛЬКО DIV - табличная верстка не нужна. Наличие работы по верстке - обязательно. Оплата за проекты от 15 до 60$ в зависимости от сложности страницы и ...

    HTML
    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнер web 2.0

    $250

    Требуется на постоянные заказы дизайнер в стиле web 2.0 оплата 100-250$ за проект. Постоянное сотрудничество, проектов много. Портфель с работами в стиле web 2.0 ОБЯЗАТЕЛЕН! без портфеля разговора не состоится. Ждем предложений.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад