Срочно требуется специалист по движку Друпал. Просьба писать сразу в icq: 229937604
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- $100Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется программист, работающий на движке DRUPAL, другие движки не интересуют. Требуется установить и сверстать под друпал готовый дизайн и наполнить необходимой функциональностью. Срок на выполнение работы 1 неделя. Сразу указывайте ссылки на выполненные проекты на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется для постоянно удаленной работы html верстальщик, форма верстки - ТОЛЬКО DIV - табличная верстка не нужна. Наличие работы по верстке - обязательно. Оплата за проекты от 15 до 60$ в зависимости от сложности страницы и ...HTML-верстка35 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется на постоянные заказы дизайнер в стиле web 2.0 оплата 100-250$ за проект. Постоянное сотрудничество, проектов много. Портфель с работами в стиле web 2.0 ОБЯЗАТЕЛЕН! без портфеля разговора не состоится. Ждем предложений.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт17 лет назад