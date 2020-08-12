serzchsolovev

Дизайнер

Я занимаюсь созданием лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов и сайт-визитками.

✅Я ответственный, пунктуальный

✅Всегда на связи

✅Выполняю работу в кратчайшие сроки

✅Доведу Вас до крутого результата

✅Имею высокую квалификацию

➕Бесплатно сделаю первый блок сайта, чтобы вы

убедились в моем профессионализме. Если

понравится – продолжим совместную работу.

➕Сделаю бесплатный аудит Вашему прошлому сайту