serzchsolovev

Сергей Соловье serzchsolovevserzchsolovev
38 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер
Я занимаюсь созданием лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов и сайт-визитками.
✅Я ответственный, пунктуальный
✅Всегда на связи
✅Выполняю работу в кратчайшие сроки
✅Доведу Вас до крутого результата
✅Имею высокую квалификацию
➕Бесплатно сделаю первый блок сайта, чтобы вы
убедились в моем профессионализме. Если
понравится – продолжим совместную работу.
➕Сделаю бесплатный аудит Вашему прошлому сайту
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