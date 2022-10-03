serzh5473

Сергей serzh5473

 
51 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

- Более 6 лет работаю в интернет-маркетинге.

- Работаю напрямую без посредников. 

- Индивидуально подхожу к каждому проекту.

- Делаю работу на совесть и в срок. 

- Всегда на связи, пишите в любое время.

Буду рад сотрудничеству!