serzhantov

Аа serzhantov

 
43 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
parse
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Нужен консалтинг по WordPress
Очень настойчивый и целеустремленный веб-профессионал.
Человек четко ставит задачу, которую требуется разрешить. Было приятно общаться.
Ответный отзыв
nadosait
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Поднять цитируемость портала
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lovesun
Сергей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов
$15
10 баллов
16 лет назад
Заполнить разделы сайта
заказывал текст для сайта, сделал в тот же день, такое редкость, в общем хороший работник, будем ещё сотрудничать.
отличный заказчик. ясно поставил задачу. после исполнения сразу оплатил работу. с таким человеком приятно работать.
Ответный отзыв
kodges
Лугару 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Модификация компонента Joomla
Лучшее соотношение цена-качество, и плюс ко всему очень быстро. Короче я доволен, всем рекомендую!!!
Честный заказчик. Ясно излагает свои требования. Работать с ним было легко. После выполненной работы сразу произвел оплату.
Ответный отзыв
alekxei_km
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$5
8 баллов
17 лет назад
Подправить css Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!