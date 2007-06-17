serzhantov

Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Очень настойчивый и целеустремленный веб-профессионал.
Ответный отзыв
Человек четко ставит задачу, которую требуется разрешить. Было приятно общаться.
$100
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
16 лет назад
заказывал текст для сайта, сделал в тот же день, такое редкость, в общем хороший работник, будем ещё сотрудничать.
Ответный отзыв
отличный заказчик. ясно поставил задачу. после исполнения сразу оплатил работу. с таким человеком приятно работать.
$20
10 баллов
17 лет назад
Лучшее соотношение цена-качество, и плюс ко всему очень быстро. Короче я доволен, всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
Честный заказчик. Ясно излагает свои требования. Работать с ним было легко. После выполненной работы сразу произвел оплату.
$5
8 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!