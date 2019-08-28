Специалист в интернет рекламе в Рекламной Сети Яндекса и Google AdWords
Меня зовут Виктор. Я специалист в интернет рекламе Рекламной Сети Яндекса и Google AdWords . Изучил самые современные технологии рекламы и готов внедрить их для Вас .
То есть я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу за небольшую цену.
Кроме этого, грамотно и качественно проведу аудит Вашей рекламной компании, сайта, конкурентов.
Вы узнаете:
- почему Ваша рекламная компания не приносит желаемого результата и что нужно сделать, чтобы
улучшить ее, возможно, сократив бюджет;
- как оптимизировать Ваш сайт и заинтересовать новых клиентов;
- многое о Ваших конкурентах и способы их обойти.
Это поможет Вам увеличить количество продаж и укрепит Ваш бизнес! И это всего лишь за Ваш отзыв о моей работе! Подробности предлагаю обсудить детальнее.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Тест выполнен в полном объеме и оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик конкретный и добросовестный. Рекомендую!