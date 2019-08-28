sevchernomor

Виктор sevchernomor

 
63 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Специалист в интернет рекламе в Рекламной Сети Яндекса и Google AdWords

Меня зовут Виктор. Я специалист в интернет рекламе Рекламной Сети Яндекса и Google AdWords .  Изучил самые современные технологии рекламы и готов внедрить их для Вас . 

То есть я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу за небольшую цену. 

Кроме этого, грамотно и качественно проведу аудит Вашей рекламной компании, сайта, конкурентов.

Вы узнаете:

- почему Ваша рекламная компания не приносит желаемого результата и что нужно сделать, чтобы

улучшить ее, возможно, сократив бюджет;

- как оптимизировать Ваш сайт и заинтересовать новых клиентов;

- многое о Ваших конкурентах и способы их обойти.

Это поможет Вам увеличить количество продаж и укрепит Ваш бизнес! И это всего лишь за Ваш отзыв о моей работе! Подробности предлагаю обсудить детальнее.

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Отзывы заказчиков

oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Тестирование сайта https://zorbasmedia.ru/ моб и десктоп
Тест выполнен в полном объеме и оперативно. Рекомендую.
Заказчик конкретный и добросовестный. Рекомендую!
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