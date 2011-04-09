На проект виртуальной реальности требуется програмист владеюший UDK и UnrealScript http://www.udk.com http://udn.epicgames.com/Three/UnrealScriptReference.html Требования: – Знание UDK и UnrealScript; – Опыт работы ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Разработка игрнет заявокЗакрыт14 лет назад
В компанию OOO "Многомир" для работы над проектом Виртуальной реальности требуется программист интерфейса. Работа ведётся в Scaleform, ActionScript 3. http://www.youtube.com/watch?v=ijOx1QdLpcI http://www.scaleform.com/gfx Оплата - договорная, по итогам собеседования. Местоположение ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется оружие под движок Unreal 3 для тестов есть UDK на сайте производителя. Как выяснилось при интеграции в UDK есть нюансы по появлению швов. - это желательно предусмотреть. Текстуры размером 4096 от первого лица, ...3D-графика4 заявкиЗакрыт14 лет назад