seven87

Ринат seven87

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист, владеюший UDK и UnrealScript

    На проект виртуальной реальности требуется програмист владеюший UDK и UnrealScript http://www.udk.com http://udn.epicgames.com/Three/UnrealScriptReference.html Требования: – Знание UDK и UnrealScript; – Опыт работы ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист интерфейса (Scaleform предпочтительно)

    В компанию OOO "Многомир" для работы над проектом Виртуальной реальности требуется программист интерфейса. Работа ведётся в Scaleform, ActionScript 3. http://www.youtube.com/watch?v=ijOx1QdLpcI http://www.scaleform.com/gfx Оплата - договорная, по итогам собеседования. Местоположение ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется оружие для шутера

    Требуется оружие под движок Unreal 3 для тестов есть UDK на сайте производителя. Как выяснилось при интеграции в UDK есть нюансы по появлению швов. - это желательно предусмотреть. Текстуры размером 4096 от первого лица, ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад