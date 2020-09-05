seventeenfive

Создание Видео

Работаю в данной сфере уже 3 года.

Есть много наработанных материалов.

Имеется диплом дизайнера.

Был опыт в съемке и монтаже рекламных роликов, клипов и др.

Буду рада сотрудничеству. Если будут вопросы/предложения - пишите на почту или телеграмм:

Почта : [email protected]

Telegramm : @ottenokmenya13

Одни из выполненных мною работ (съемка+монтаж):

https://drive.google.com/drive/folders/1u6Csd4q6TXxzSGQoNdbvG8cnjFm6djT0?usp=sharing