seventeenfive

Юлия Звирик seventeenfiveseventeenfive
23 годаУкраина/Николаев
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создание Видео
Работаю в данной сфере уже 3 года.
Есть много наработанных материалов.
Имеется диплом дизайнера.
Был опыт в съемке и монтаже рекламных роликов, клипов и др.
Буду рада сотрудничеству. Если будут вопросы/предложения - пишите на почту или телеграмм:
Почта : [email protected]
Telegramm : @ottenokmenya13
Одни из выполненных мною работ (съемка+монтаж):
https://drive.google.com/drive/folders/1u6Csd4q6TXxzSGQoNdbvG8cnjFm6djT0?usp=sharing