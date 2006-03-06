sexinfoto

Сергей Нет sexinfoto

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Инструкция ETA 0140

    Нужно найти в интернете инструкцию к ETA 0140 на английском и перевести на русский. Или если получится сразу найти на русском. Нужна в pdf или в doc формате. icq 261012514

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать скрипт

    Суть: В строку располагается 4 фото. По бокам от них 2 кнопки - прокрутка вперед и прокрутка назад. Прокрутка горизонтальная. При наведении мышки на кнопку прокрутки вперед - выходят следующие 4 фото. При наведении мышки на кнопку ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поднять ТИЦ!

    $250

    Нужно поднять ТИЦ эротического сайта только белыми методами (т.е. чтобы не было бана). Поднять нужно только ТИЦ, продвижение в поисковиках не надо. Желательно поднять минимум на 100 пунктов. Готов хорошо оплатить работу. От Вас - стоимость ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поднятие ТИЦ

    $500

    Нужно поднять ТИЦ эротического сайта только белыми методами (т.е. чтобы не было бана). Поднять нужно только ТИЦ, продвижение в поисковиках не надо. Желательно поднять минимум на 200 пунктов. Готов хорошо оплатить работу. От Вас - стоимость ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать макет под темплейт datingpro

    $100

    Есть готовый макет. Нужно сверстать его под темплейт для движка datingpro. Официальный сайт движка - datingpro.com Стучаться только тем кто ранее верстал под данный движок или уверен что сможет быстро и легко сверстать. icq 261012514

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написать скрипт

    $5

    Нужен javascript определяющий разрешение экрана у посетителя. Если разрешение 1024 - то подключается 1-й css файл. Если больше 1024, например 1280 - то 2-й css файл. Ограничения только по ширине экрана. Вариант для вставки ...

    PHPJavascriptHTMLCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написать скрипт

    $5

    Он должен запрещать запуск js скрипта на чужом сайте из-за которого закрывается мой сайт. Т.е. с чужого сайта на мой переходят люди и при закрытии чужого сайта запускается скрипт и закрывает мой сайт тоже (вместо ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать скрипт для определения ip

    Суть задачи: Имеется список ip-адресов в текстовом файле. Человек заходит на сайт - у него определяется ip. Если ip человека равен ip из списка, то человек кликая по ссылке уходит на определенный url. Если не равен ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Отредактирвать скрипт pop-up

    $5

    Нужно отредактировать имеющийся javascript открытия pop-up окна. Точнее - убрать меню, кнопки браузера, адрессную строку и скролл. Т.е. открывающееся окно должно быть только с 3 значками: свернуть, минимизация и закрытие.

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Написать похожий скрипт

    $50

    Или по сути изменить представленный. На http://www.sexonly.ru есть выезжающее слева из-за пределов экрана окно. Нужно сделать такое же, а проще отредактировать это. 2 условия: 1. В скрипте нужно предусмотреть 1 место, где я смогу расположить сам весь ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание скрипта

    $50

    Требуется создать скрипт: Pop Under (скрипт должен открывать рекламируемую страницу не поверх а вместо той страницы с которой пришел посетитель). Т.е. если человек с сайта mail.ru перешел по ссылке на сайт yandex.ru, то вместо mail.ru открываеся ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Нужна раскрутка сайта и привлечение посетителей на http://www.sexinfoto.net Интересуют только русские посетители, желательно Москва. Жду Ваших предложений. По цене - договоримся!!!

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
mskliving
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
18 отзывов(-8)
$80
10 баллов
15 лет назад
Поднять ТИЦ "белыми методами"
Отличный заказчик. Платит всегда вовремя, четко ставит задачи. Очень хороший человечек! Всем рекомендую.
Спасибо за работу. Результат порадовал. Все было сделано четко.
Ответный отзыв
ArthurP
Артур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Написать скрипт
Впечатления от работы только положительные. Четкие требования, моментальная оплата. Отличный заказчик!
Большое спасибо. Сделал все быстро и очень качественно. Ответил на все вопросы. Вообщем однозначно - рекомендую!
Ответный отзыв
TrainLine
Trainline 
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
10 отзывов(-2)
$30
10 баллов
18 лет назад
Создание скрипта
Чётко поставленная цель. Работу оплатил до её выполнения. Будем рады постоянному сотрудничеству с этим человеком.
Спасибо! Сделали оперативно и качественно. С удовольствием поработаю с Вами еще. Удачи!
Ответный отзыв