Нужно поднять только ТИЦ (в поисковиках поднятие не нужно) эротического сайта. Оплата только по факту, а также ежемесячно за поддержку. Все подробности по icq 261012514
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно поднять только ТИЦ (в поисковиках поднятие не нужно) эротического сайта. Оплата только по факту, а также ежемесячно за поддержку. Все подробности по icq 261012514Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужно поднять только ТИЦ (в поисковиках поднятие не нужно) эротического сайта. Оплата только по факту, а также ежемесячно за поддержку. Все подробности по icq 261012514Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно поднять только ТИЦ (в поисковиках продвижение не нужно) эротического сайта. Оплата только по факту, а также ежемесячно за поддержку. Все подробности по icq 261012514Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Нужно найти в интернете инструкцию к ETA 0140 на английском и перевести на русский. Или если получится сразу найти на русском. Нужна в pdf или в doc формате. icq 261012514Переводы6 заявокЗакрыт15 лет назад
Суть: В строку располагается 4 фото. По бокам от них 2 кнопки - прокрутка вперед и прокрутка назад. Прокрутка горизонтальная. При наведении мышки на кнопку прокрутки вперед - выходят следующие 4 фото. При наведении мышки на кнопку ...Завершен15 лет назад
- $250
Нужно поднять ТИЦ эротического сайта только белыми методами (т.е. чтобы не было бана). Поднять нужно только ТИЦ, продвижение в поисковиках не надо. Желательно поднять минимум на 100 пунктов. Готов хорошо оплатить работу. От Вас - стоимость ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужно поднять ТИЦ эротического сайта только белыми методами (т.е. чтобы не было бана). Поднять нужно только ТИЦ, продвижение в поисковиках не надо. Желательно поднять минимум на 200 пунктов. Готов хорошо оплатить работу. От Вас - стоимость ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть готовый макет. Нужно сверстать его под темплейт для движка datingpro. Официальный сайт движка - datingpro.com Стучаться только тем кто ранее верстал под данный движок или уверен что сможет быстро и легко сверстать. icq 261012514HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Нужен javascript определяющий разрешение экрана у посетителя. Если разрешение 1024 - то подключается 1-й css файл. Если больше 1024, например 1280 - то 2-й css файл. Ограничения только по ширине экрана. Вариант для вставки ...Завершен16 лет назад
- $5
Он должен запрещать запуск js скрипта на чужом сайте из-за которого закрывается мой сайт. Т.е. с чужого сайта на мой переходят люди и при закрытии чужого сайта запускается скрипт и закрывает мой сайт тоже (вместо ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Суть задачи: Имеется список ip-адресов в текстовом файле. Человек заходит на сайт - у него определяется ip. Если ip человека равен ip из списка, то человек кликая по ссылке уходит на определенный url. Если не равен ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5
Нужно отредактировать имеющийся javascript открытия pop-up окна. Точнее - убрать меню, кнопки браузера, адрессную строку и скролл. Т.е. открывающееся окно должно быть только с 3 значками: свернуть, минимизация и закрытие.Завершен17 лет назад
Нужна консоль. Все подробности по icq 261012514Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно поднять ТИЦ на 2-х сайтах. Все подробности по icq.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Или по сути изменить представленный. На http://www.sexonly.ru есть выезжающее слева из-за пределов экрана окно. Нужно сделать такое же, а проще отредактировать это. 2 условия: 1. В скрипте нужно предусмотреть 1 место, где я смогу расположить сам весь ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $50
Требуется создать скрипт: Pop Under (скрипт должен открывать рекламируемую страницу не поверх а вместо той страницы с которой пришел посетитель). Т.е. если человек с сайта mail.ru перешел по ссылке на сайт yandex.ru, то вместо mail.ru открываеся ...Завершен18 лет назад
- $250
Нужно вывести сайт по нескольким поисковым запросам в первую тройку Yandex. Жду Ваших предложений. Тематика проекта - секс и эротика на фото.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужна раскрутка сайта и привлечение посетителей на http://www.sexinfoto.net Интересуют только русские посетители, желательно Москва. Жду Ваших предложений. По цене - договоримся!!!Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт18 лет назад