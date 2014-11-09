shAmAn_mm

Олег shAmAn_mm

 
31 год
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Сайты/Продвижение/Дизайн/Аудио/
Образование:

Национальный Технический Университет Украины "Киевский Политехнический Институт"

Бакалавр "Компьютерных наук" факультета информатики и вычислительной техники!

Получаю квалификацию специалиста (программист-аналитик)

В 2013 году успешно окончил PR школу КПИ при UAPR (Украинская Ассоциация по Связям с Общественностью)

Профессиональные навыки:

1. Программирование:

  • HTML - верстка;
  • Разработка сайтов;
  • Работа с БД
2. PR:

  • Разработка PR стратегии;
  • SMM;
3. Хобби: Дизайн:

  • Обработка фотографий;
  • Создание коллажей, брошюр, постеров и тд;
Музыка:

  • Создание инструменталов;
  • Запись и сведение вокала;
  • Звуковой пост-продакшн;
  • Озвучивание роликов/фильмов и тд;
  • Начитка текстов/аудиокниг/рекламы и тд;
  • Написание песен.
Ключевые личные качества:

  • Саморазвитие;
  • Желание двигаться и развиваться:
  • Гибкость в работе;
  • Ответственность;
  • Склонен подвергать все к анализу;
  • Внимателен к деталям;
  • Ориентируюсь на заказчика;
  • Креативность;
  • Генератор идей.
Опыт:

Так как студент, то четкой картины портфолио к сожалению нету.В рамках курсовых работах создавались  персональные сайты, интернет-магазины, разные виды ПО. Защитил бакалаврскую работу на тему: "Комплекс задач автоматизации предприятия" где моей частью являлась разработка части ПО по  прогнозировании продаж и  документации предприятия.

Результат PR и хобби можно частично увидеть здесь﻿ .

Также работал в компании изготовления входных дверей, где готовил каталог и кодификатор дверей с разработкой новых моделей. 

Контакты:

Аудиомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $3от 5 часов
#116
Озвучивание
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
#158