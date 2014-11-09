Сайты/Продвижение/Дизайн/Аудио/

В 2013 году успешно окончил PR школу КПИ при UAPR (Украинская Ассоциация по Связям с Общественностью)

Опыт:

Так как студент, то четкой картины портфолио к сожалению нету.В рамках курсовых работах создавались персональные сайты, интернет-магазины, разные виды ПО. Защитил бакалаврскую работу на тему: "Комплекс задач автоматизации предприятия" где моей частью являлась разработка части ПО по прогнозировании продаж и документации предприятия.

Результат PR и хобби можно частично увидеть здесь﻿ .

Также работал в компании изготовления входных дверей, где готовил каталог и кодификатор дверей с разработкой новых моделей.