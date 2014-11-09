Образование:
Национальный Технический Университет Украины "Киевский Политехнический Институт"
Бакалавр "Компьютерных наук" факультета информатики и вычислительной техники!
Получаю квалификацию специалиста (программист-аналитик)
В 2013 году успешно окончил PR школу КПИ при UAPR (Украинская Ассоциация по Связям с Общественностью)
Профессиональные навыки:
1. Программирование:
2. PR:
- HTML - верстка;
- Разработка сайтов;
- Работа с БД
3. Хобби: Дизайн:
- Разработка PR стратегии;
- SMM;
Музыка:
- Обработка фотографий;
- Создание коллажей, брошюр, постеров и тд;
- Создание инструменталов;
- Запись и сведение вокала;
- Звуковой пост-продакшн;
- Озвучивание роликов/фильмов и тд;
- Начитка текстов/аудиокниг/рекламы и тд;
- Написание песен.
Ключевые личные качества:
- Саморазвитие;
- Желание двигаться и развиваться:
- Гибкость в работе;
- Ответственность;
- Склонен подвергать все к анализу;
- Внимателен к деталям;
- Ориентируюсь на заказчика;
- Креативность;
- Генератор идей.
Опыт:
Так как студент, то четкой картины портфолио к сожалению нету.В рамках курсовых работах создавались персональные сайты, интернет-магазины, разные виды ПО. Защитил бакалаврскую работу на тему: "Комплекс задач автоматизации предприятия" где моей частью являлась разработка части ПО по прогнозировании продаж и документации предприятия.
Результат PR и хобби можно частично увидеть здесь .
Также работал в компании изготовления входных дверей, где готовил каталог и кодификатор дверей с разработкой новых моделей.
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- Skype: shaman_mm
- Страница VK: https://vk.com/shaman.prod .