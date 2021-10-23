shakarim_m

Адаптивная верстка по макету

Привет:) Я — Шакарим, Frontend-разработчик/Верстальщик из Алматы. Люблю все что связано с разработкой сайтов/приложений. Получаю кайф от качественно выполненной работы.

Мой телеграм: https://t.me/mukhamediyev

Преимущества:

- После выполнения проекта бесплатная помощь и поддержка

- Адаптивная, кроссбраузерная и валидная верстка

- Чистый, понятный код

- Моя адекватность :)

Навыки:

- HTML5

- CSS3

- JavaScript (﻿ES6+) | Vue

- Gulp

-Figma, PSD