shakarim_m

Шакарим Мухамедиев shakarim_mshakarim_m
23 годаКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная верстка по макету
Привет:) Я — Шакарим, Frontend-разработчик/Верстальщик из Алматы. Люблю все что связано с разработкой сайтов/приложений. Получаю кайф от качественно выполненной работы.
Мой телеграм: https://t.me/mukhamediyev
Преимущества:
- После выполнения проекта бесплатная помощь и поддержка
- Адаптивная, кроссбраузерная и валидная верстка
- Чистый, понятный код
- Моя адекватность :)
Навыки:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript (ES6+) | Vue
- Gulp
-Figma, PSD