Ui/UX дизайнер
Готова заняться увлекательными проектами и создавать эффективные и креативные решения для клиентов со всего мира.
Навыки:
Создание макетов и концепций дизайна:
Интерфейсный и взаимодействующий дизайн (UI/UX):
Работа с Figma:
Разработка UI/UX для веб-сайтов, лендингов и мобильных приложений:
Сотрудничество с клиентами на платформе, учет их потребностей:
Способность эффективно взаимодействовать с клиентами через платформу:
Обсуждение и уточнение требований к проекту.
Готова внести свой вклад и предоставить вам качественный и индивидуальный дизайн для вашего проекта. Благодаря творческому подходу, мы можем достичь ваших целей вместе.
Портфолио
- Лендинг для путешественников4 просмотра
- Лендинг для ресторана итальянской кухни3 просмотра
- Мобільний додаток здорового харчуваннянет просмотров
- Дитячий розвиваючий комплекснет просмотров