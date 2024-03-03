Ui/UX дизайнер

Готова заняться увлекательными проектами и создавать эффективные и креативные решения для клиентов со всего мира.

Навыки:

Создание макетов и концепций дизайна:

Интерфейсный и взаимодействующий дизайн (UI/UX):

Работа с Figma:

Разработка UI/UX для веб-сайтов, лендингов и мобильных приложений:

Сотрудничество с клиентами на платформе, учет их потребностей:

Способность эффективно взаимодействовать с клиентами через платформу:

Обсуждение и уточнение требований к проекту.

Готова внести свой вклад и предоставить вам качественный и индивидуальный дизайн для вашего проекта. Благодаря творческому подходу, мы можем достичь ваших целей вместе.