Фазлиддин Шакриддинов shakriddinov7shakriddinov7
17 летУзбекистан/Ташкент
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Используемые мной технологии:
Одностраничные сайты с нуля JS CSS HTML5 + ВЕРСТКА!
Верстка сайтов!
GULP
HTML5
CSS
JS
JQuery
Ответственность:
готов приступить уже
не нарушаю сроков
всегда довожу дело до конца
всегда на связи
Связь:
телеграм: https://t.meshakriddinov_7
Портфолио
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