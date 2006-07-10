shakriddinov7

Фазлиддин Шакриддинов shakriddinov7

 
17 летУзбекистан/Ташкент
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

Используемые мной технологии:

  1. Одностраничные сайты с нуля JS CSS HTML5 + ВЕРСТКА!

  2. Верстка сайтов!

  3. GULP

  4. HTML5

  5. CSS

  6. JS

  7. JQuery

Ответственность:

  1. готов приступить уже

  2. не нарушаю сроков

  3. всегда довожу дело до конца

  4. всегда на связи

Связь:

Верстка сайтаCSSjQueryGulp
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