shandro_daria

Переводчик

Быстрый и качественный перевод от носителя украинского, русского, английского, немецкого и польского языка. Опыт работы– 3 года. Занимаюсь не только письменным переводом, а ещё и транскрибацией, редактированием готовых переводов. Буду рада сотрудничеству.