shandro_daria

$2
Нужный файл отправлю по почте. Нужно сделать в течение 2 часов (максимум). Работы мало, но сложная. Обращайтесь только те, у кого хороший уровень владения лексикой.
Контрольные, Задачи и Тесты2 заявки
Закрыт
5 лет назад
Быстрый и качественный перевод от носителя украинского, русского, английского, немецкого и польского языка. Опыт работы– 3 года. Занимаюсь не только письменным переводом, а ещё и транскрибацией, редактированием готовых переводов. Буду рада сотрудничеству.
Нужный файл отправлю по почте. Нужно сделать в течение 2 часов (максимум). Работы мало, но сложная. Обращайтесь только те, у кого хороший уровень владения лексикой.