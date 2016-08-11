Дизайн и разработка сайтов под ключ. Студия ShantiLab.

Добрый день. Меня зовут Дарья, я являюсь руководителем студии веб- дизайна.

Мы занимаемся разработкой дизайна сайтов, созданием фирменного стиля компании, дизайном логотипов, банеров, визитных карточек.

В целях экономии Вашего времени, мы создаем продающие, современные, качественные сайты "ПОД КЛЮЧ".

В результате Вы получаете:

-комплексный дизайн и фирменный стиль.

- современный привлекательный дизайн с учётом юзабилити

- адаптированная верстка под планшеты и телефоны

- кроссбраузерность

- быстродействие

- удобное управление сайтом

- возможность расширения функционала сайта

- установка на домен и хостинг

Мы всегда рады новым талантам. По поводу сотрудничества писать в личку.