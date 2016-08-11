Дизайн и разработка сайтов под ключ. Студия ShantiLab.
Добрый день. Меня зовут Дарья, я являюсь руководителем студии веб- дизайна.
Мы занимаемся разработкой дизайна сайтов, созданием фирменного стиля компании, дизайном логотипов, банеров, визитных карточек.
В целях экономии Вашего времени, мы создаем продающие, современные, качественные сайты "ПОД КЛЮЧ".
В результате Вы получаете:
-комплексный дизайн и фирменный стиль.
- современный привлекательный дизайн с учётом юзабилити
- адаптированная верстка под планшеты и телефоны
- кроссбраузерность
- быстродействие
- удобное управление сайтом
- возможность расширения функционала сайта
- установка на домен и хостинг
Мы всегда рады новым талантам. По поводу сотрудничества писать в личку.
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Портфолио
- Website101 просмотр
- LOGO101 просмотр
- Website101 просмотр
- Франчайзнг Website120 просмотров
- IT Website103 просмотра
- Omcafe- вегетарианское кафе.154 просмотра
- BeerHouse- Пивной ресторан141 просмотр
- Houses for rent129 просмотров
- Фан. клуб Кинозвезды.162 просмотра