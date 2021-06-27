Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым валидным кодом. БЭМ, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, React.

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет .

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ!, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Род занятий:

- Вёрстка, адаптивная вёрстка. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3),Bootstrap, JS, React,Flexbox, БЭМ.

Связь:

Телеграм: @xs_11