Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет .
Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ!, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Род занятий:
- Вёрстка, адаптивная вёрстка. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3),Bootstrap, JS, React,Flexbox, БЭМ.
Связь:
Телеграм: @xs_11
Портфолио
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