shaxboss

Шахбоз Хушнаев shaxboss

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Портфолио 

Корпоративный сайт с разными красивыми эффектами - http://humoarena.com/ 

Корпоративный сайт - http://protective.uz/ 

Лендинг Landing - http://www.yello-cafe.uz/ 

Разработка сайта Element Qurilish - http://element-qurilish.uz/ 

Мультиязычный корпоративный сайт - http://realhouse.uz/ 

Telegram @Xushnayev 

Skype - waxbozbek 

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Отзывы заказчиков

Ksaref
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта услуг
Рекомендую как исполнителя. Понравилось качество работы, сроки и цена. Исправил все указанные замечания.
Владимир очень адекватный заказчик. Все было понятно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв