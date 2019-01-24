Портфолио
Корпоративный сайт с разными красивыми эффектами - http://humoarena.com/
Корпоративный сайт - http://protective.uz/
Лендинг Landing - http://www.yello-cafe.uz/
Разработка сайта Element Qurilish - http://element-qurilish.uz/
Мультиязычный корпоративный сайт - http://realhouse.uz/
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую как исполнителя. Понравилось качество работы, сроки и цена. Исправил все указанные замечания.
Ответный отзыв
Владимир очень адекватный заказчик. Все было понятно. Рекомендую к сотрудничеству!