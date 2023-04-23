Всё что могу предложить Вам :
- Дизайн маркетплейсов ✔
- Уникальный дизайн ✔
- Landing Page ✔
- UX/UI Design ✔
- Адаптивный Дизайн ✔
- Open Source Design ✔
- Modul Design ✔
- Минималистичный Дизайн ✔
- Традиционный Дизайн ✔
- Интерактивный Дизайн ✔
- Гибридный дизайн ✔
- Маcштабируемый Дизайн ✔
- Корпоративный сайт ✔
- Сайт каталог ✔
- Фирменный стиль ✔
- Доработка сайта ✔
- 25% скидку на любой проект 😎
- Главную Страницу в подарок
- Пожизненную поддержку
- Редизайн за пол цены
- Все вышеперечисленные суммируются (👍≖‿‿≖)👍 👍(≖‿‿≖👍)
- Качество
- Грамотность дизайна ✌️
- Следование по ТЗ 👍
- Долговременную поддержку
- Довольство дизайном
- Возврат денег если не угодил Вам
| 1 |
| Принимаю |
| ТЗ |
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| 2 |
| Делаю |
| прототип |
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| 3 |
| Показываю |
| Вам |
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| 4 |
| Делаю |
| доработку |
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| 5 |
| Отправляю |
| работу |
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Остались вопросы? - Обращайтесь 👍 !
Коротко обо мне :
Моя любовь к дизайну появился в 14 . В 15 лет познакомился с Андреем Гавриловым который изменил мою жизнь и познакомил меня с веб - дизайном . Я учился работая на него и теперь вышел на фриланс. Люблю следит за жизнью лучших веб дизайнеров таких как Алексей Бычков, Валерий Васильев и Александр Скичко и других.
Свяжитесь со мной и измените жизнь к лучшему !
Контактные данные:
- Telephone: +992988580300 ✔
- Whatsapp: +992988580300 ✔
- Telegram: +992988580300 ✔
- E-Mail:[email protected] ✔
- Facebook: https://www.facebook.com/sheroz.pulatov.7 ✔
- Twitter: https://twitter.com/sheroz79220292 ✔
- VK: https://vk.com/avilus ✔
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