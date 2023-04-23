Комплексное создание сайта на платформе Tilda

Всё что могу предложить Вам  :

Дизайн маркетплейсов ✔

Уникальный дизайн ✔

Landing Page ✔

UX/UI Design ✔

Адаптивный Дизайн ✔

Open Source Design ✔

Modul Design ✔

Минималистичный Дизайн ✔

Традиционный Дизайн ✔

Интерактивный Дизайн ✔

Гибридный дизайн ✔

Маcштабируемый Дизайн ✔

Корпоративный сайт ✔

Сайт каталог ✔

Фирменный стиль ✔

Доработка сайта ✔

25% скидку на любой проект 😎

Главную Страницу в подарок 

Пожизненную поддержку 

Редизайн за пол цены 

Все вышеперечисленные суммируются (👍≖‿‿≖)👍 👍(≖‿‿≖👍)

Качество 

Грамотность дизайна ✌️

Следование по ТЗ 👍

Долговременную поддержку ‍

Довольство дизайном 

Возврат денег если не угодил Вам 

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Остались вопросы? - Обращайтесь 👍 !

Коротко обо мне  :

﻿Моя любовь к дизайну появился в 14 . В 15 лет познакомился с Андреем Гавриловым который изменил мою жизнь и познакомил меня с веб - дизайном . Я учился работая на него и теперь вышел на фриланс. Люблю следит за жизнью лучших веб дизайнеров таких как Алексей Бычков, Валерий Васильев и Александр Скичко и других.

Свяжитесь со мной и измените жизнь к лучшему  !

Контактные данные: