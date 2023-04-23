sherozpuladov

Шероз Пуладов sherozpuladov

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Комплексное создание сайта на платформе Tilda

Всё что могу предложить Вам  :

  • Дизайн маркетплейсов ✔
  • Уникальный дизайн ✔
  • Landing Page ✔
  • UX/UI Design ✔
  • Адаптивный Дизайн ✔
  • Open Source Design ✔
  • Modul Design ✔
  • Минималистичный Дизайн ✔
  • Традиционный Дизайн ✔
  • Интерактивный Дизайн ✔
  • Гибридный дизайн ✔
  • Маcштабируемый Дизайн ✔
  • Корпоративный сайт ✔
  • Сайт каталог ✔
  • Фирменный стиль ✔
  • Доработка сайта ✔
Особые услуги  :
  • 25% скидку на любой проект 😎
  • Главную Страницу в подарок 
  • Пожизненную поддержку 
  • Редизайн за пол цены 
  • Все вышеперечисленные суммируются (👍≖‿‿≖)👍 👍(≖‿‿≖👍)
Гарантирую  :
  • Качество 
  • Грамотность дизайна ✌️
  • Следование по ТЗ 👍
  • Долговременную поддержку ‍
  • Довольство дизайном 
  • Возврат денег если не угодил Вам
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| Принимаю |

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| Делаю |

| прототип |

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| Отправляю |

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Остались вопросы? - Обращайтесь 👍 !

Коротко обо мне  :

﻿Моя любовь к дизайну появился в 14 . В 15 лет познакомился с Андреем Гавриловым который изменил мою жизнь и познакомил меня с веб - дизайном . Я учился работая на него и теперь вышел на фриланс. Люблю следит за жизнью лучших веб дизайнеров таких как Алексей Бычков, Валерий Васильев и Александр Скичко и других.

Свяжитесь со мной и измените жизнь к лучшему  !

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