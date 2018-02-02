sheva88

Катерина Шевченко sheva88

 
29 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер. SEO/SMM, QA

Копирайтинг:

  • написание текстов различной тематики и стилистики;
  • написание SEO-оптимизированных текстов;
  • наполнение сайтов "под ключ";
  • написание продающих текстов.

SEO:

  • подбор ключевых слов и составление семант. ядра;
  • базовые настройки (редиректы, чпу, роботс и т.д.);
  • поисковое продвижение;
  • линкбилдинг.

SMM:

  • продвижение в соц.сетях (Facebook, Instagram);
  • создание контент-плана и ведение аккаунтов;
  • создания стратегий продвижения, брендирование;
  • настройка рекламных кампаний.

QA:

  • manual
Тексты для сайтаРекламная кампания