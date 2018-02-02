Копирайтер. SEO/SMM, QA
Копирайтинг:
- написание текстов различной тематики и стилистики;
- написание SEO-оптимизированных текстов;
- наполнение сайтов "под ключ";
- написание продающих текстов.
SEO:
- подбор ключевых слов и составление семант. ядра;
- базовые настройки (редиректы, чпу, роботс и т.д.);
- поисковое продвижение;
- линкбилдинг.
SMM:
- продвижение в соц.сетях (Facebook, Instagram);
- создание контент-плана и ведение аккаунтов;
- создания стратегий продвижения, брендирование;
- настройка рекламных кампаний.
QA:
- manual