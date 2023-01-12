shibankov_k

Кирилл shibankov_k

 
26 летРоссия/Оренбург
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
HTML-верстальщик\Frontend

Моя основная специализация – адаптивная верстка c макетов .

Знания:HTML,CSS3,препроцессоры (Sass/Less),JavaScript,jQuery ,Vue,Laravel,PHP - базовые навыки
Опыт верстки email рассылок
Работа с GIT
Работа с Adobe Illustrator/Photoshop
Адаптивность и кроссбраузерность,использование методологии БЭМ.

Последние работы из портфолио:

Магазин цветов:
https://shibankov.github.io/flowerShop/


Landing page:
https://shibankov.github.io/portfolio-3/
SMM

Landing page:
https://shibankov.github.io/smmLand/

Рассылка писем:
https://shibankov.github.io/mailLetter/

В течении недели после передачи архива с готовой версткой ,беслпатно исправлю ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже,мне важно чтобы клиент остался доволен.

Для связи:

Telegram: @shibankov_k

PHPJavascriptLaravelHTMLjQuery