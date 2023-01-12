HTML-верстальщик\Frontend

Моя основная специализация – адаптивная верстка c макетов .



Знания:HTML,CSS3,препроцессоры (Sass/Less),JavaScript,jQuery ,Vue,Laravel,PHP - базовые навыки

Опыт верстки email рассылок

Работа с GIT

Работа с Adobe Illustrator/Photoshop

Адаптивность и кроссбраузерность,использование методологии БЭМ.

Последние работы из портфолио:



Магазин цветов:

https://shibankov.github.io/flowerShop/



Landing page:

https://shibankov.github.io/portfolio-3/

SMM

Landing page:

https://shibankov.github.io/smmLand/



Рассылка писем:

https://shibankov.github.io/mailLetter/

В течении недели после передачи архива с готовой версткой ,беслпатно исправлю ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже,мне важно чтобы клиент остался доволен.

Для связи:

Telegram: @shibankov_k