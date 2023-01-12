Моя основная специализация – адаптивная верстка c макетов .
Знания:HTML,CSS3,препроцессоры (Sass/Less),JavaScript,jQuery ,Vue,Laravel,PHP - базовые навыки
Опыт верстки email рассылок
Работа с GIT
Работа с Adobe Illustrator/Photoshop
Адаптивность и кроссбраузерность,использование методологии БЭМ.
Последние работы из портфолио:
Магазин цветов:
https://shibankov.github.io/flowerShop/
Landing page:
https://shibankov.github.io/portfolio-3/
SMM
Landing page:
https://shibankov.github.io/smmLand/
Рассылка писем:
https://shibankov.github.io/mailLetter/
В течении недели после передачи архива с готовой версткой ,беслпатно исправлю ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже,мне важно чтобы клиент остался доволен.
Для связи:
Telegram: @shibankov_k