UX/UI designer
Привет! Я UX/UI designer из Москвы
Сделаю вам классный лендинг или многостраничных сайт. Но так же могу и в мобильные интерфейсы :)
Хорошо владею Figma, могу в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, создаю интерактивные прототипы, есть базовые навыки в Adobe After Effects. Открыта к обсуждению всех деталей заказа, люблю когда заказчик тоже; внимательна к мелочам. Тщательно анализирую задачу клиента, чтобы создать максимально работающий дизайн
Бесплатные правки и минимальная предоплата
Мой Behance – https://www.behance.net/shigara
Уверена, мы сработаемся!
Я против войны в Украине!