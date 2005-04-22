UX/UI designer

Привет! Я UX/UI designer из Москвы

Сделаю вам классный лендинг или многостраничных сайт. Но так же могу и в мобильные интерфейсы :)

Хорошо владею Figma, могу в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, создаю интерактивные прототипы, есть базовые навыки в Adobe After Effects. Открыта к обсуждению всех деталей заказа, люблю когда заказчик тоже; внимательна к мелочам. Тщательно анализирую задачу клиента, чтобы создать максимально работающий дизайн

Бесплатные правки и минимальная предоплата

Мой Behance – https://www.behance.net/shigara

Уверена, мы сработаемся!