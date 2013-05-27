Выполняю работы по экономическим наукам. Имею опыт преподования в ВУЗе
ученая степень: Кандидат экономических наук
2009 г. Окончила аспирантуру ВГТУ (Воронежский гос. технический ун-т).
2006 г. Окончила магистратуру ВГТУ (специальность "Организация производства").
С 2006 г. работала ассистентом на кафедре ВГТУ: лектор, руководитель дипломных и курсовых проектов.
С 2008 г работала в отрасли "Радиоэлектроника" (стратегический менеджмент).
С 2010 г. работаю в отрасли "Телекоммуникации" (управление проектами).
Действие аккаунта приостановлено!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга