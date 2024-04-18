UX/UI Дизайнер

🏆 Более 6 лет опыта в UI/UX дизайне, я работал над широким спектром проектов, включая SaaS, дизайн мобильных приложений, веб-дизайн, дизайн приборной панели, электронную коммерцию, дизайн Landing Page, корпоративные приложения, платформы Marketplace и услуги по управлению событиями.

Чтобы начать работу, мне нужны только ваши спецификации, описание проблемы или первоначальная концепция дизайна. Если вы не уверены, не волнуйтесь: мы можем совместно разработать видение продукта, генерируя свежие и уникальные идеи и эффективные методы для достижения выдающегося и продуктивного результата. Я буду курировать ваш дизайн-проект с момента его создания до окончательной сдачи.

👉 Мой опыт

Дизайн мобильных приложений, отзывчивый дизайн, дизайн программного обеспечения, веб-дизайн, игровой UI/UX дизайн, GUI дизайн, высокоточный дизайн, адаптивный веб-дизайн и многое другое. Готовые работы включают в себя руководства по стилю, прототипы, макеты и активы веб-сайта.

💪 Мои навыки

Дизайн-макеты, графический дизайн, интерактивный дизайн, UI/UX прототипирование, стратегия пользовательского опыта, визуальная коммуникация, Wireframing, информационная архитектура, конкурентный анализ, дизайн, ориентированный на человека, и многое другое.

⚙️My инструменты

- Figma

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe Premier Pro