Недорогая верстка

Добрый день, предлагаю качественные и недорогие услуги по верстке страниц сайтов по макетам. Не беру предоплату, могу приступить к работе сразу же, всегда на связи. На данный момент моя цель - набрать как можно больше опыта.

Контакты:

telegram - @rsul07

email - [email protected]



Мои навыки:

•HTML5

•CSS3

•JavaScript

•React

•GitHub



Изученные языки:

•Python

•C++

•JavaScript

•Pascal



Прошел курс "Разработка на JavaScript" от университета Синергия



https://github.com/raminsultangaliev - мой GitHub профиль, там Вы можете посмотреть коды разных работ.