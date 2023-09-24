Недорогая верстка
Добрый день, предлагаю качественные и недорогие услуги по верстке страниц сайтов по макетам. Не беру предоплату, могу приступить к работе сразу же, всегда на связи. На данный момент моя цель - набрать как можно больше опыта.
Контакты:
telegram - @rsul07
email - [email protected]
Мои навыки:
•HTML5
•CSS3
•JavaScript
•React
•GitHub
Изученные языки:
•Python
•C++
•JavaScript
•Pascal
Прошел курс "Разработка на JavaScript" от университета Синергия
https://github.com/raminsultangaliev - мой GitHub профиль, там Вы можете посмотреть коды разных работ.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Верстка лендинга музыкального магазина1 просмотр
HTML-верстка
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