shrampwnz

Ян shrampwnz

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
JavaScript, PHP, HTML5, CSS3

Отзывы заказчиков

klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
$30
10 баллов
8 лет назад
Скрипт на ДжаваСкрипт
JavaScript
Быстро, качественно и в оговоренные сроки. Рекомендую.
Отличный заказчик, задачи поставлены ясно, приятный в общении.
Ответный отзыв