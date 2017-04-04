Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Ян
shrampwnz
shrampwnz
28 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
JavaScript, PHP, HTML5, CSS3
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Олег
klaineroleg
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
$30
10 баллов
8 лет назад
Скрипт на ДжаваСкрипт
JavaScript
Быстро, качественно и в оговоренные сроки. Рекомендую.
Отличный заказчик, задачи поставлены ясно, приятный в общении.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар