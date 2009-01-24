Требуется поднять ТИЦ сайта с нуля до 20-50 и поддерживать. Оплата по результату только через биржу, за каждые 10 Иц. От вас: сроки, параметр ТИЦ и соответственно цена за этот параметр. При удачном сотрудничестве будут предложены еще сайты Предложения ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется продвижение и рекламирование сайта серфинга (просмотр сайтов рекламодателей) с нуля. При продвижении, в первую очередь, смотрится качество, измеряемое количеством зарегистрированных и активных пользователей. "Мертвые" регистрации не нужны. Простое раскидывание ссылок по каталогам и т.д., ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется поднять ТИЦ сайта минимум до 50 и поддерживать. Оплата по результату, за каждые 10 Иц. От вас: сроки, требования и соответственно цена. При удачном сотрудничестве будут предложены еще пара десятков сайтов с PR от 1 до 4Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад