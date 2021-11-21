Веб-дизайнер 👩‍💻 Помогу вашему бизнесу обрести довольных клиентов с помощью современного ,удобного , яркого сайта🤩

Меня зовут Аня :)Я занимаюсь веб-дизайном более 1 года.

Мои навыки дизайна:

-Web-design (Лендинги, сайты-визитки, интернет-магазины)

-Баннеры (В том числе и анимационные)

-Инстаграм посты, истории

-Обложки

Почему именно я?

1. Отличное понимание работы с сетками, колористикой и типографикой.

2.Работаю в разных стилях

3.Сделаю современный, продуманный дизайн.

4.Все правки делаются бесплатно.

Программы которые я использую в работе:

-Figma

-Adobe Affter Effects

-Adobe Photoshop

-Adobe Illustrator