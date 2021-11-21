Веб-дизайнер 👩‍💻 Помогу вашему бизнесу обрести довольных клиентов с помощью современного ,удобного , яркого сайта🤩
Меня зовут Аня :)Я занимаюсь веб-дизайном более 1 года.
Мои навыки дизайна:
-Web-design (Лендинги, сайты-визитки, интернет-магазины)
-Баннеры (В том числе и анимационные)
-Инстаграм посты, истории
-Обложки
Почему именно я?
1. Отличное понимание работы с сетками, колористикой и типографикой.
2.Работаю в разных стилях
3.Сделаю современный, продуманный дизайн.
4.Все правки делаются бесплатно.
Программы которые я использую в работе:
-Figma
-Adobe Affter Effects
-Adobe Photoshop
-Adobe Illustrator
Портфолио
- Дизайн сайта-лендинга "The ordinary"31 просмотр
- Дизайн лендинга для "Dr. Dentist"35 просмотров