Михаил занимался проектом месяц, когда без объявления каких либо внятных причин отказался работать дальше. Объяснив, что он «вообще-то не такой» и никогда не бросает проекты на полпути, он пояснил, что это какой-то «очень вынужденный и обдуманный поступок». В качестве компенсации, он сам предложил передать мне исходники уже сделанной работы бесплатно в течении ближайшего времени, доделав все маленькие ошибки. С тех пор я от Михаила больше ничего не слышал, он игнорирует любые сообщения и намеренно не выходит на контакт, тем не менее часто проверяет свой профайл на этом сайте. Не советую работать с этим фрилансером.