shulpinm

Михаил shulpinm

 
38 летРоссия/Нижний Новгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

ОС: Win, *nix

Языки: С/C++, C#, Java, VBA

Средства разработки: Microsoft Visual Studio 6-10/.NET, Borland

БД: Access, MySQL, MsSQL, Oracle

Интернет: HTML, XML, ASP.NET, PHP

Технологии: Win32 API, MFC, GDI, DirectX, OpenGL, COM, ATL

Большой опыт в разработке сетевых (клиент/сервер) приложений, VoIP/PSTN

Много занимался графикой: 3D, обработка изображений.

PHPMySQLOracleHTML
Отзывы заказчиков
MaxRiga
Максим 
45 летКанада
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов(-1)
$1500
0 баллов
12 лет назад
Написание игры на C++/C#
Михаил занимался проектом месяц, когда без объявления каких либо внятных причин отказался работать дальше. Объяснив, что он «вообще-то не такой» и никогда не бросает проекты на полпути, он пояснил, что это какой-то «очень вынужденный и обдуманный поступок». В качестве компенсации, он сам предложил передать мне исходники уже сделанной работы бесплатно в течении ближайшего времени, доделав все маленькие ошибки. С тех пор я от Михаила больше ничего не слышал, он игнорирует любые сообщения и намеренно не выходит на контакт, тем не менее часто проверяет свой профайл на этом сайте. Не советую работать с этим фрилансером.
aoz1
62 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1000
10 баллов
16 лет назад
Мультиплатформенный SIP туннель
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!