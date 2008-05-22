ОС: Win, *nix
Языки: С/C++, C#, Java, VBA
Средства разработки: Microsoft Visual Studio 6-10/.NET, Borland
БД: Access, MySQL, MsSQL, Oracle
Интернет: HTML, XML, ASP.NET, PHP
Технологии: Win32 API, MFC, GDI, DirectX, OpenGL, COM, ATL
Большой опыт в разработке сетевых (клиент/сервер) приложений, VoIP/PSTN
Много занимался графикой: 3D, обработка изображений.
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Отзывы заказчиков
$1500
0 баллов
12 лет назад
Михаил занимался проектом месяц, когда без объявления каких либо внятных причин отказался работать дальше. Объяснив, что он «вообще-то не такой» и никогда не бросает проекты на полпути, он пояснил, что это какой-то «очень вынужденный и обдуманный поступок». В качестве компенсации, он сам предложил передать мне исходники уже сделанной работы бесплатно в течении ближайшего времени, доделав все маленькие ошибки. С тех пор я от Михаила больше ничего не слышал, он игнорирует любые сообщения и намеренно не выходит на контакт, тем не менее часто проверяет свой профайл на этом сайте. Не советую работать с этим фрилансером.
$1000
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!