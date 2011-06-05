Написание игры на C++/C#

$5000
Разработка игрЗакрыт3 заявки355 просмотров
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Предыстория – игра была уже готова на половину, когда пропал программист. Учитывая, что пропал программист по всему интернету одновременно длительное время назад, делаю вывод, что случилось что-то трагическое. Работал он над игрой около двух недель. Именно поэтому ТЗ уже хорошо подточено. Работали над ТЗ мы вдвоем. У меня на руках осталось много скринов его наработок к игре, по ним будет легко ориентироваться. Такую игру программист с опытом может сделать за неделю напряженной работы. Работа в команде со мной и дизайнером ( настройки + исправление ошибок ) может занять не более одного месяца. Если программисту понадобится чуть больший срок для работы, то это не проблема, можно продлить даты сдачи проекта ( все мы люди ).

Про проект:

Платформа - C++ или C#.

Жанр- Стратегия в реальном времени с элементами RPG. Игрок передвигается по 2d примитивной карте. Игрок торгует, общается с другими игроками, передвигается по карте. В игре, на глобальной карте, присутствуют всего несколько объектов – машинка, паровозик, город, домик. Каждый город имеет одинаковый интерфейс. 90% игры проходит именно в этом интерфейсе (города). Программинг не сложный.

ТЗ готово на 95% и написано на 15 страницах word документа в очень подробной форме. Программировать по такому ТЗ будет осень просто, как по инструкции. Так как в ТЗ представлены многие игровые моменты закрытые для общей огласки, то я его готов представить только после собеседования в скайпе.

Требования к игре:

Онлайн игра должна поддерживать как минимум 200 человек находящихся одновременно в игре. На сервере должно размещаться минимум десять таких игр. Игрок может зайти в игру в любой момент ( без помехи для окружающих ) и без проблем начать свою игру. Программист сам создает 2d карту на которой находится около 15 провинций с 30 городами. Рисунок карты будет предоставлен мною.

Требования к программисту:

Обязательный опыт работы с серверами и создание простых игр или других программ связанные с серверами. Внимание - без опыта свои услуги НЕ ПРЕДЛОГАТЬ! Подтвердить свой опыт вы можете прислав примеры своих работ ( игр ). Без доказательств своего опыта, заявки не будут даже рассматриваться.

Подключение игры к платежным системам будет частью договора.

Из личных качеств требуется – пунктуальность при сроках, возможность каждодневного общения в скайпе, креативность, воспитанность ( грубиянов и матершинников, даже с опытом, просьба не беспокоить ).

Оплата – от $1500 до 3000, в зависимости от сроков и качества. Это контрактная работа поэтому подписание договора ОБЯЗАТЕЛЬНО. К договору контрактнер обязан добавить: копию паспорта ( с ФИО и пропиской ) и копию прав. Если права отсутствуют, то любой другой дополнительный документ. Договор международного образца. Оплата только после сдачи работы, без предоплаты. Перевод денег по Western Union.

12 лет назад
MaxRiga
Максим 
45 летКанада
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
shulpinm
Михаил 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$1500
60 дней
Михаил занимался проектом месяц, когда без объявления каких либо внятных причин отказался работать дальше. Объяснив, что он «вообще-то не такой» и никогда не бросает проекты на полпути, он пояснил, что это какой-то «очень вынужденный и обдуманный поступок». В качестве компенсации, он сам предложил передать мне исходники уже сделанной работы бесплатно в течении ближайшего времени, доделав все маленькие ошибки. С тех пор я от Михаила больше ничего не слышал, он игнорирует любые сообщения и намеренно не выходит на контакт, тем не менее часто проверяет свой профайл на этом сайте. Не советую работать с этим фрилансером.
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